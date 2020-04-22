РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Соблюдение запрета на проведение строительных работ проверили в ходе рейда в микрорайонах Балашихи сотрудники администрации округа, Роспотребнадзора и полиции, одного из застройщиков привлекут к административной ответственности за неудовлетворительное санитарное состояние помещений, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы на строительных объектах в регионе были приостановлены с 13 апреля по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

«Мы проверяли наличие информационных плакатов, средств индивидуальной защиты, полную остановку строительства в соответствии с распоряжением губернатора, наличие людей на стройплощадках и средств защиты. По факту проведенной проверки есть небольшое замечание к первому застройщику. Роспотребнадзором составлен акт об административном правонарушении по неудовлетворительному санитарному состоянию помещений», - сказала начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Татьяна Андреева.

В Балашихе приостановлено строительство школы на 900 мест, детского сада на 120 мест и 13 многоквартирных домов в ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино. Социальные объекты, на которых работало около 1,5 тысяч человек, возводились за счет инвестиционных средств.

По словам генерального директора компании-подрядчика «Строительная компания МИС» Кирилла Мазикина, до объявления пандемии они закупили необходимое оборудование для измерения температуры у рабочих бесконтактными термометрами на посту охраны.

«Также развесили информационные плакаты, закупили дезинфицирующие материалы и средства защиты. Часть рабочих уехали, но все отправлены в оплачиваемые отпуска. <…> Пока мы сроки ввода в эксплуатацию объектов не сдвигаем. Но если это затянется, то сдвиги в сроках неизбежны», - подчеркнул Мазикин.

В апреле текущего года в микрорайоне Железнодорожный началась подготовка территории под строительство жилого комплекса «Героев» с социальной инфраструктурой. Это работу также пришлось отложить на неопределенный срок.

Кроме того, приостановили возведение пристройки к школе № 8 на улице Юннатов в микрорайоне Южное Кучино. Временно не ведутся работы по строительству 10 многоквартирных корпусов и школы на 1600 мест и в жилом комплексе «Новоград-Павлино».

Запрет на все работы на строительных объектах предварительно продлится в регионе до 1 мая.