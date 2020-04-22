РИАМО - 22 апр. Бесплатная раздача медицинских масок началась в Московской области по решению губернатора Андрея Воробьева, сообщает областной штаб по коронавирусу.

«В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры раздают маски на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц. Всего приготовили 250 тысяч наборов, каждый из которых включает две медицинские маски.

Средства защиты уже раздают жителям в Одинцове, Химках, Долгопрудном, Домодедове и Реутове. В скором времени эта практика распространится на все подмосковные муниципалитеты.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Подмосковье зафиксировали 6590 случаев заражения Covid-19. Выздоровели 186 пациентов, 56 человек скончались.

В целях борьбы с распространение коронавируса в Московском регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.