РИАМО - 22 апр. Для совершения поездки на велосипеде москвичам не нужно указывать регистрационный номер транспортного средства при подаче заявки на получение электронного пропуска, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Московском регионе действует пропускная система для всех, кто пользуется транспортном — общественным, служебным или личным. В том числе получать цифровые пропуска для передвижения по городу обязаны владельцы самокатов и велосипедов. Москвичам пояснили, нужно ли вводить регистрационный номер велосипеда для получения пропуска.

«Нет, вводить регистрационный номер велосипеда не нужно. При оформлении пропуска оставьте чекбоксы «Передвигаюсь на личном или служебном транспорте» и «Передвигаюсь на общественном транспорте» пустыми», — говорится в сообщении.

Пропускной режим действует до 1 мая. Со среды пропускная система в регионе ужесточилась — теперь в разрешении на поездку необходимо указывать госномер автомобиля и номер транспортной карты.

На данный момент общее число случаев заражения коронавирусом в Москве составляет 31981. За весь период эпидемии в столице выздоровели 2267 человек, скончался 261 человек.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.