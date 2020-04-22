РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. На территории национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» установят 90 информационных щитов в течение месяца, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«В «Лосином острове» будут установлены 90 информационных щитов. Щиты сообщают о правилах нахождения в национальном парке, их установят в течение месяца на всей территории «Лосиного острова» взамен ранее демонтированных. Продолжаются плановые весенние работы. Наносится разметка на Абрамцевской просеке, расчищается просека в 30 квартале Мытищинского лесопарка», - говорится в сообщении.

Проводятся также оперативные работы по итогам выявленных нарушений. В прошедшие выходные инспекторы ОПС обнаружили на реке Яуза настил, оборудованный браконьерами для проведения незаконного отлова, и шалаш для отдыха.

«Совместно с сотрудниками Мытищинского лесопарка все самовольно возведенные объекты были демонтированы. Инспекторский состав оперативно-патрульной службы осуществляет охрану национального парка и контролирует работу подрядных организаций на территории ООПТ», - отмечается в сообщении.