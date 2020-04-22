РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 22 апр. С 22 апреля проезд в транспорте Московской области возможен только по картам «Стрелка» или социальной карте, у жителей Щелкова есть возможность заказать «Стрелку» с доставкой на дом, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Заказать карту «Стрелка», в том числе и с доставкой на дом, можно по телефону. Кроме этого, карта доступна для приобретения у водителей автобусов», - говорится в сообщении.

Всю информацию можно узнать по телефону горячей линии: 8(495)228-19-19. Адреса точек продаж можно найти по ссылке.

В транспорте Москвы (метро, автобусы Москвы, пересадка на МЦД и МЦК) проезд возможен только по карте «Тройка».