РИАМО - 22 апр. Верховный суд России опубликовал на своем сайте обзор по вопросам судебной практики, которые связаны с применением законодательства и мер по противодействию коронавирусу на территории РФ, сообщает Газета.ru.
«Привлекать к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП будут граждан с подозрением на Covid-19, а также приехавших из государств с неблагополучной эпидемической обстановкой и контактировавших с инфицированными людьми, которые не следуют установленным требованиям. Нарушителям грозит штраф», – говорится в документе.
Жители, которые пренебрегают требованиями, установленными в Московском регионе, будут нести ответственность по части 2 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
Нарушением считается посещение общественных территорий, несоблюдение дистанции и выход из дома без причины. Совершившим данные действия также грозит штраф.
Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года. Вирус стал быстро распространяться по всему миру. В России с начала эпидемии зафиксировали 57 999 случаев заболевания. Выздоровели за все время 4420 человек.
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Текстовая трансляция
22 АПРЕЛЯ
- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.
- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.
- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.
- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.
- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.
- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.
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