РИАМО - 22 апр. Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, пропавший в Крыму, обнаружен мертвым, сообщает ТАСС.

«Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти», — сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее факт исчезновения столичного чиновника подтвердила дочь Ошарина Анастасия. Последний раз мужчину видели в Ялте 30 марта. В апреле родственники Ошарина обратились в правоохранительные органы, началось следствие.

Ранее Леонид Ошарин руководил Московским академическим театром имени В. Маяковского, театром Et Cetera под руководством А. Калягина, продюсерским курсом школы-студии МХАТ. Должность замглавы столичного Депкультуры Ошарин занял в 2018 году. У чиновника осталось трое детей.