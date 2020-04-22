РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении за незаконное размещение строительных отходов и грунта вблизи промышленной зоны «Флагман» в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По предварительной информации, на земельном участке площадью около 2,4 тысячи квадратных метров складированы отходы, а также повреждены деревья, часть мусора размещена в водоохранной зоне реки Чернавки. По сведениям, полученным от местных жителей, на участок уже не раз выезжали пожарные, чтобы ликвидировать возгорание отходов.

«По окончании режима карантина собственник земель будет вызван в Минэкологии для рассмотрения материалов дела. Ему грозит крупный штраф», - говорится в сообщении.

Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 220 тысяч рублей ООО «ЖелДорТехника» за размещение строительного мусора в водоохранной зоне Чернавки вблизи деревни Мотяково. Минэкологии обратилось в суд с иском о возмещении нанесенного почвам ущерба на сумму почти 40 миллионов рублей.