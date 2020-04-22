РИАМО - 22 апр. Инспекторы эконадзора и представители Наро-Фоминcкого городского округа срочно выехали в район реки Гвоздни после получения сообщений о загрязнении этого водоема, источник сброса сточных вод затампонирован, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты установили предприятие, с территории которого произошел залповый сброс неизвестного вещества красного цвета. Сточные воды поступали в реку через три трубы ливневой канализации.

«Источники сброса были затампонированы, сброс в реку прекращен. Возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется проверка всех предприятий, ведущих хозяйственную деятельность вблизи места сброса», — говорится в сообщении.

Руководитель компании, загрязнявшей реку, вызван в Минэкологии для рассмотрения обстоятельств нарушения.