РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Полицейские городского округа Мытищи задержали иностранцев, подозреваемых в совершении серии краж из частных домов, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Сотрудники отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 41 года и 44 лет.

«Установлено, что злоумышленники повреждали стеклопакеты и проникали в частные дома, расположенные на территориях СНТ городского округа Мытищи, откуда похищали бытовую технику, ювелирные изделия и личные вещи граждан», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушители установлены и задержаны. В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества.

«Правоохранителями установлена причастность подозреваемых к совершению 5 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 1,4 миллиона рублей», - отметила Петрова.

В отношении задержанных следственным отделом МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.