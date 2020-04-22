РИАМО - 22 апр. На весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвел пасхальный куст, который отличается эффектными ярко-желтыми цветками, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Пасхальный куст иначе называют форзиция яйцевидная. Это одно из любимых растений для фотографии и селфи. Всего в роду этого растения насчитывается 11 видов. В природе этот кустарник произрастает в Восточной Азии и на юго-востоке Европы.

«В Европе форзиция очень популярна и встречается во многих садах и парках. Она ценится за броские желтые цветы, которые появляются на голых ветвях сразу после того, как сойдет снег. Как только цветение подходит к концу, появляется листва и растут новые побеги, которые будут цвести в начале весны следующего года», — говорится в сообщении.

Есть мнение, что цветки форзиции имеют уникальный дар — производить лактозу, но это не подтверждено.

В известном фильме про эпидемию «Заражение» 2011 года экстракт форзиции был основным действующим веществом в лекарстве, которое якобы помогало при вирусе.