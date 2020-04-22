РИАМО - 22 апр. В медицинском пункте аэропорта Домодедово посетители теперь могут пройти тест на коронавирус без предварительной записи, результаты исследования направят на электронную почту обратившихся, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Тестирование стоит 2,5 тысячи рублей. Оно проводится методом полимеразной цепной реакции (ПРЦ), что позволяет получить максимально точные результаты.

«Тест проводится по будням с 09:00 до 18:00 без предварительной записи, по факту обращения. Продолжительность анализа составляет не более 15 минут <…> Для проведения тестирования необходимо иметь при себе паспорт», – отмечается в материале.

Исследование проводят для лиц старше 18 лет при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции. Перед тестом нужно пройти опрос на предмет поездок в страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой, а также контактов с людьми, прибывшими из таких стран. У обратившихся также измеряют температуру.

За три-четыре часа до анализа не рекомендуют употреблять пищу, пить, чистить зубы, полоскать горло, курить и жевать резинку. За шесть часов перед исследованием нельзя использовать лекарства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания. Запрещено использовать перед забором биоматериала пастилки, освежающие дыхание.

Результаты исследования направят в течение трех дней на электронную почту, указанному при подписании договора на оказание медицинских услуг. Также получить результаты можно на бумажном носителе при личном обращении в медицинский центр аэропорта Домодедово.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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