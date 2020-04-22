РИАМО - 22 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об искусственном создании коронавируса не имеет подтверждения, и обвинять кого-либо в создании этого патогена недопустимо, сообщает Газета.ru.

«Каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — сказал Песков.

По его мнению, в данный момент человечество не обладает полной информацией о происхождении коронавируса.

«В условиях дефицита научно обоснованной информации оперировать бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым», — заключил Песков.

Вспышка инфекции, вызванной новым коронавирусом, произошла в китайском городе Ухань в декабре минувшего года. Позже патоген получил официальное название Covid-19. В данный момент в мире зафиксировано свыше 2,5 миллионов случаев заболевания. В России зафиксировано почти 58 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.