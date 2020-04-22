РИАМО - 22 апр. Российский историк моды, телеведущий и искусствовед Александр Васильев рассказал, как проходил его курс лечения в больнице в Коммунарке от пневмонии, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, ему ежедневно ставили капельницу с препаратами, именно это помогло ему встать на ноги после двусторонней пневмонии.

«Врачи — великолепные и профессиональные. У них такое количество больных каждый день поступает, что они уже отточили свое мастерство просто до совершенства», — сказал Васильев.

Он также добавил, что тест на коронавирус у него оказался отрицательным. Сейчас телеведущий выписался и находится дома.

Васильев сообщил, что попал в больницу в Коммунарке 12 апреля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. При этом он отмечал, что его самочувствие было хорошим, а повышенная температура отсутствовала.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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