РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Коллектив музейно-выставочного комплекса Люберец поздравил своих коллег по музейному делу со 100-летием со дня основания Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сергиево-Посадский музей-заповедник был основан в 1920 году.

«Для многих поколений ваш музей является тем приветливым домом, где в общении с историей отдыхает душа, обогащаясь новыми знаниями. Вы вносите неоценимый вклад в развитие Московской области, повышение уровня духовности, информированности и образования населения», - говорится в поздравительном сообщении.

Также коллектив музейно-выставочного комплекса пожелал своим коллегам творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.