РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске руководители более 30 юнармейских отрядов обсудили на онлайн-совещании вопросы организации деятельности местного отделения и занятости юнармейцев в период дней самоизоляции, а также вопросы организации осенних мероприятий, сообщается в группе «ЮНАРМИЯ | Московская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Совещание с руководителями юнармейских отрядов Подольска прошло во вторник (21 апреля - ред.). Руководители более 30 юнармейских отрядов стали участниками совещания по деятельности местного отделения ВВПОД «Юнармия» городского округа Подольск, организованного штабом местного отделения. В повестке собрания были озвучены вопросы организации деятельности местного отделения и занятости юнармейцев в период дней самоизоляции, а также вопросы организации осенних мероприятий», - говорится в сообщении.

В связи с введенным в Московской области режимом повышенной готовности по противодействию новой коронавирусной инфекции мероприятие прошло в удаленном режиме в формате видеоконференции.

В совещании приняли участие пресс-секретарь штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Антон Фурсов и начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования комитета по образованию администрации городского округа Подольск Татьяна Саргсян.





