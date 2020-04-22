РИАМО - 22 апр. Центральный банк РФ отчитался о рекордных тратах на бирже для поддержания курса рубля, 20 апреля траты достигли 16,8 миллиарда рублей, сообщает Nation News.

Соответствующая информация содержится в отчетности регулятора за 21 апреля.

«Валютные интервенции начались весной 2020 года, но ранее не достигали таких сумм. В минувший понедельник было потрачено 16,8 миллиарда рублей. В ходе предыдущих торговых сессий Банк России тоже устанавливал рекорды, тратя на поддержание курса российской валюты по 14,8 миллиарда рублей», – отмечается в материале.

Эти расходы не позволили рублю слишком сильно упасть на фоне обрушения цен на нефть.

Цены на нефть начали падать из-за остановки мировой экономики на фоне распространения коронавируса. Нефтетрейдеры ожидают, что в следующие несколько месяцев ситуация не изменится. При этом правительство РФ призвало не беспокоиться из-за обрушения цен на черное золото.