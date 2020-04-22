РИАМО - 22 апр. Олимпийская чемпионка 2018 года по одиночному фигурному катанию Алина Загитова показала тренировку в условиях самоизоляции, сообщает Газета.ru.

«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», – сказала фигуристка в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans.

Загитова завоевала золото Олимпийских Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Она также является победительницей первенства мира-2019 в Сайтаме и чемпионкой России.



В декабре 2019 спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры.

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22 АПРЕЛЯ

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