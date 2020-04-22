РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Телеканал «Первый Мытищинский» совместно с Союзом журналистов Подмосковья, МФЦ Мытищ и Мытищинским историко-художественным музеем при поддержке администрации городского округа запускает онлайн-проект «Бессмертный Полк», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Родоначальниками онлайн проекта «Бессмертный полк» были раменское телевидение и администрация Раменского городского округа. Проект этот придумали еще в конце прошлого года, когда формировался план основных мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Дня Победы.

«В то время ни о какой самоизоляции и переносе празднования и речи не было. Нам просто показалось, что этим проектом мы можем расширить границы любимого многими проекта, выведя его на новый уровень. Старт дали 9 апреля, за месяц до Дня Победы. Уверен, если подобные проекты будут реализованы на всех местных телеканалах, это будет лучшей благодарностью тем, кто защитил нашу Родину в годы ВОВ. Эти люди - герои, их должны знать в лицо», - сказал председатель комитета по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа Константин Андреев.

Для участия в проекте необходимо присылать фотографии своих героев на электронную почту: AdmMytyshi@yandex.ru. Необходимо указать фамилию и имя. 9 мая в эфире мытищинского телеканала, а также на информационном экране на главной площади города «Бессмертный полк» пройдет маршем памяти и славы героев Великой Отечественной.

«Сейчас многие мероприятия, которые мы наметили, откладываются или переносятся на более поздний срок. Но мы просто не вправе забыть о таком празднике как День Победы. Мытищинское телевидение подготовило и сформировало видеоролик и сейчас это все воплощается. Этот проект уже поддержали многие отделения, поделились роликами, поделились своими впечатлениями другие отделения Союза журналистов Подмосковья. Это наша святая обязанность сохранить хотя бы в таком формате память о наших героях», - сказала председатель мытищинского отделения Союза журналистов Подмосковья Ирина Мельникова.

На сегодняшний день к онлайн-проекту «Бессмертный полк» присоединился также Сергиево-Посадский городской округ.