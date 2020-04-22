РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Волонтеры городского округа Мытищи доставили продукты и лекарства на дом пожилой женщине по ее просьбе, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«На приеме ко мне обратилась жительница Мытищ Надежда Ивановна с просьбой помочь в доставке лекарств и продуктов на дом. Надежда Ивановна рассказала, что живет одна и сейчас дойти до магазина для нее невыполнимая задача. Кроме того, людям старше 65 лет рекомендуется как можно реже выходить из дома. Отвезти все необходимое пенсионерке попросил своего помощника и наших волонтеров, которые сейчас активно работают в округе. Сами ребята рассказали, что Надежда Ивановна была очень благодарна активистам», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что получить помощь с доставкой продуктов и лекарств в Подмосковье можно по телефону: +7(800)550-50-30. Там обратившемуся сообщат номер его территориального отдела соцзащиты населения, можно сразу звонить непосредственно туда и оставить заявку.