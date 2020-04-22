РИАМО - 22 апр. Более 80 беспроцентных кредитов на зарплату работникам выдали малому и микробизнесу в Подмосковье за неделю, сообщила в среду первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

«Что касается кредитов на зарплату. За первую неделю работы этой программы выдан уже 81 кредит на зарплату на сумму 199 миллионов рублей», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что банки в первую очередь открывают лимиты тем клиентам, у которых есть зарплатные проекты.

«Мы активно стараемся выстроить коммуникацию в банках», - заключила Зиновьева.

Ранее российские власти совместно с Центробанком запустили программу по выдаче зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. В период по 1 октября компании могут взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем увеличится до 4%.

Данная мера поддержки была введена в России из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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