РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. В среду факультет технологии и предпринимательства Московского государственного открытого университета (МГОУ) в Мытищах проведет день открытых дверей в режиме онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет технологии и предпринимательства был основан в 1960 году. Факультет ориентирован на подготовку учителей технологии и предпринимательства, образовательной робототехники и тьюторов ведения проектов в образовательных учреждениях Московской области.

«На факультете студенты, наряду с классическими технологиями, изучают современные виды моделирования и обработки материалов: 3D-моделирование в художественных графических редакторах и системах САПР, обработку материалов и 3D-печать на станках с ЧПУ, лазерную гравировку и резку, образовательную робототехнику. Декан факультета технологии и предпринимательства Алексей Хаулин расскажет об особенностях обучения на факультете, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Среди партнеров факультета: LEGO Education, Академия новых технологий, союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

День открытых дверей факультета технологии и предпринимательства МГОУ состоится во среду в 16:00. Пройти регистрацию на онлайн-мероприятие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.