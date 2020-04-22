РИАМО - 22 апр. В Москве 17,9 тысячи жителей признаны безработными, из них свыше 14 тысяч человек получают пособие по безработице, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

В городе действует упрощенный порядок признания безработным.

«По указу президента РФ с апреля пособие по безработице составляет 12130 рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости. По поручению мэра Москвы к федеральному пособию была введена региональная компенсация, которая вместе с федеральным пособием по безработице составляет 19500 рублей», - говорится в сообщении.

Оформить выплату по безработице можно через интернет-портал центра «Моя работа» czn.mos.ru.

До распространения коронавируса уровень безработицы был 0,43% от экономически активного населения, сегодня эта цифра выросла и составила 0,66%. В банке центра «Моя работа» кандидатам предлагают около 40 тысяч вакансий. Центр занятости с 26 марта устроил на работу 1364 человека.

Центр занятости населения помогает не только найти работу, но и освоить новую профессию. Центр направляет безработных, жителей столицы старше 50 лет и мам с детьми дошкольного возраста на профессиональное переобучение и переквалификацию, программы которых уже переведены в онлайн.

Эти программы рассчитаны на овладение профессиями, которые будут востребованы после пандемии: от smm-специалистов и веб-дизайнеров до специалистов по бухгалтерскому учету и налогообложению.

В столице общее число случаев коронавируса достигло 31 981. В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции до 1 мая. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

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- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.