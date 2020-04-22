РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 апр. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает о проведении 24 апреля общественных обсуждений по вопросам рационального использования охотничьих ресурсов и сохранению биологического разнообразия, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В целях обеспечения соблюдения режима самоизоляции, слушания пройдут в режиме видеоконференцсвязи. Принять в них участие могут и жители Щелкова.

«Слушания пройдут 24 апреля в 11:00. Будут утверждены места охоты для проведения оценки лимитов объектов животного мира. Среди них закрепленные и общедоступные охотничьи угодья Московской области, за исключением охраняемых природных территорий», - говорится в сообщении.

С документацией экспертизы можно ознакомиться на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области www.mosreg.ru в разделе «Документы» - «Охота и охотничьи ресурсы».

Зарегистрироваться на онлайн слушания можно по ссылке: http://webinar.mosreg.ru/mira/s/ILfZRN.