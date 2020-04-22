РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. В поселке Мечниково подмосковного Красногорска в среду сильный ветер повалил дерево на припаркованный у дома автомобиль, сообщил «РИАМО в Красногорске» заместитель директора Единой дежурно-диспетчерской службы горокруга Владимир Иванюк.

«В 12:10 (22 апреля - ред) в систему 112 поступило сообщение об упавшем на автомобиль «Лада Калина» дереве. Машина была припаркована возле одного из домов в поселке Мечниково», - сказал Иванюк.

Он отметил, что других происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в Красногорске по состоянию на 14:00 не зафиксировано.

По прогнозам синоптиков, в регионе до 21:00 сохраняется вероятность усиления ветра до 15-20 метров в секунду.