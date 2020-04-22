РИАМО - 22 апр. В среду в КТ-центре столицы скончалась женщина, причину смерти установят по результатам вскрытия, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности, с невысокой температурой (37 градусов). Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния», — говорится в сообщении.

Несмотря на реанимационные меры, принятые врачами, женщина умерла до приезда скорой помощи, которая прибыла на место в течение 7 минут.

За последние три недели пациентка не обращалась в скорую помощь, поликлинику она в последний раз посетила 16 апреля из-за травмы. Причину смерти установят по результатам вскрытия.

В Москве работают специальные амбулаторные КТ-центры, где проводится диагностика пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Сейчас жители столицы с ОРВИ обязаны соблюдать строгий карантин, как и люди с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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