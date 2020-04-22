РИАМО – 22 апр. Сервис экспресс-доставки «Самокат» регулярно тестирует своих сотрудников складов на коронавируснйю инфекцию, что позволяет оперативно выявлять людей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Мазок берут медработники с помощью мобильно-выездных бригад. Директор склада и сотрудники смогут отслеживать результаты исследований в режиме онлайн.

«Доставка еды сегодня одна из самых востребованных услуг. Ежедневно «Самокат» обслуживает более 30 тысяч заказов. Мы дорожим безопасностью наших сотрудников и покупателей, поэтому одними из первых ввели бесконтактную доставку и обеспечили наших курьеров масками и другими средствами защиты», - отметил основатель сервиса Вячеслав Бочаров.

При этом с начала марта в компании все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, состояние здоровья сотрудников также исследуют собственными силами. Все поверхности складов ежедневно подвергаются тщательной обработке.

На работу не пускают сотрудников с признаками простудных заболеваний: курьеры с легкими недомоганиями сообщают о своем самочувствии в рабочих чатах, а при выходе на работу весь персонал складов измеряет температуру тела.

Такие меры в «Самокате» призваны не допустить распространение вируса среди сотрудников компании. В случае положительного результата теста сотрудник и все контактировавшие с ним люди будут незамедлительно отправлены на карантин. А работу склада приостановят.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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