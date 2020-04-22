РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. Вылетные магистрали вдоль Дмитровского и Ярославского шоссе на территории Мытищ привели в порядок силами МКУ «Леспархоз» и МКУ «ТУ Федоскино», сообщается на сайте администрации горокруга.

На сегодняшний день силами и средствами коммунальных служб и обслуживающих организаций на территории городского округа наводят порядок, в том числе вдоль вылетных магистралей. Этим территориям уделяется отдельное внимание, тем более, что в 2019 году по поручению губернатора Московской области стартовала программа комплексного благоустройства территорий, прилегающих к автомагистралям.

«Основной фронт работы - это сбор и вывоз мусора, очистка ограждений, удаление сухостойных и аварийных деревьев. Силами МКУ «Леспархоз» и МКУ «ТУ Федоскино» приведены в порядок вылетные магистрали вдоль Дмитровского и Ярославского шоссе. Те предприятия, которые расположены вдоль Дмитровского шоссе, в настоящее время хозяйственную деятельность не ведут. После отмены ограничительных мер на территории Подмосковья данные организации обязательно проведут субботники на прилегающих территориях», - говорится в сообщении.

В условиях режима самоизоляции и соблюдения мер защиты от коронавируса, администрация округа следит за тем, чтобы сотрудники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.