РИАМО - 22 апр. Московский кредитный банк (МКБ) поддержит городскую клиническую больницу №52 в рамках акции «Поможем вместе», запущенной Экспобанком среди участников финансового рынка, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«Банк поможет ГКБ закупить средства индивидуальной защиты и технику, необходимую для помощи больным пневмонией. Больница получит комплекты небулайзеров, системы пневматической компрессии, а также видеобронхоскоп - эндоскопический прибор для обследования внутренней поверхности трахеи и бронхов с помощью передачи изображения в HD-разрешении на экран монитора», - говорится в сообщении.

МКБ прорабатывает и другие меры помощи больницам Московского региона.

Для своих клиентов МКБ рассматривает обращения с кредитами, суммы которых превышают указанные в постановлении правительства РФ.

В апреле МКБ вместе со страховой компанией «Югория-Жизнь» предложил новый коробочный продукт, направленный на финансовую поддержку клиентов при выявлении Covid-19.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.