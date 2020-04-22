РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Рабочие восстановили уличное освещение на Колхозной улице в поселке Александровка Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в поселке Александровка. Он отметил, что между домами №№16А и 16Б по улице Колхозная перестали гореть два уличных фонаря.

«Рассмотрев обращение по вопросу отсутствия уличного освещения в поселке Александровка, сообщаем, что по данному факту был проведен осмотр. Информация подтвердились. Работы по восстановлению уличного освещения проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.