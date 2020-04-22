РИАМО - 22 апр. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отмене налога на доходы физических лиц для медиков, работающих с коронавирусными больными, сообщает Nation News.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Документ гласит, что вычеты не будут производиться с зарплат врачей, работающих с зараженными коронавирусной инфекцией.

Документ освобождает от НДФЛ за особые условия труда медработников, оказывающих помощь гражданам, у которых выявили Covid-19», – говорится в сообщении.

В Москве в гостиницах разместили около 3,2 тысячи врачей, которые работают в коронавирусных стационарах. Еще примерно 2 тысячи медиков заселят в скором времени. В отелях они смогут отдохнуть и восстановиться после работы. Врачам предоставят бесплатное питание, услуги прачечных и так далее.

На данный момент общее число случаев инфицирования коронавирусом в России составляет 57999. За последние сутки выявлено 5236 случаев заболевания. За все время выздоровели 4420 человек.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.