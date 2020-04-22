РИАМО - 22 апр. В столице будут вести ежедневное динамическое наблюдение пациентов с ОРВИ по телефону, решение было принято по рекомендации Клинического комитета, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В случае ухудшения состояния (врачи будут - ред.) оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации», – говорится в сообщении.

При подозрении на развитие пневмонии пациентов будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

Данное решение приняли по рекомендации Клинического комитета, в состав которого вошли главные врачи коронавирусных стационаров и главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы.

Такая мера призвана максимально предотвратить распространение инфекции в столице и не допустить роста числа тяжелобольных.

Число случаев коронавируса в Москве за все время составило 31 981. Выздоровели за все время 2 267 человек. Депздрав столицы напоминает, что при первых симптомах ОРВИ не следует выходить из дома и заниматься самолечением, а стоит сразу вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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