РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. После жалобы местной жительницы восстановили освещение в подземном переходе на железнодорожной станции Подольск, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале на отсутствие освещения подземного перехода на станции Подольск. Она отметила, что во время поездок на работу ей приходится ходить по темному переходу в сторону улицы Железнодорожная, в связи с чем она опасается нападения маргинальных личностей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело обращение по вопросу неудовлетворительного состояния объектов железнодорожной инфраструктуры.

«По информации ОАО «РЖД» произведены работы по освещению перехода. Фото прилагается», - сказал начальник управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами Евгений Аптекин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.