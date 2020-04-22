РИАМО – 22 апр. Эксперты Роскачества рассказали, что медицинскую маску можно не носить на открытом воздухе, также этого не требуется делать дома, если все члены семьи здоровы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Важно помнить, что при использовании маски ее нужно менять каждые два часа. Перед началом использования нужно развернуть складки на маске для более плотного прилегания к лицу.

«Если маска случайно испачкалась, ее следует тут же менять. Одноразовые маски используйте один раз — на то они и одноразовые: они теряют свои свойства и стерильность и могут стать источником инфекции», — подчеркнули в Роскачестве.

При этом специалисты напомнили, что вирус может проникать не только через рот и нос, но и через глаза, поэтому следует вместе с маской надевать специальные герметичные очки. Также от вируса смогут защитить очки для плавания.

Между тем, специалисты призвали не верить в антимикробные свойства бельевого трикотажа и бытовых масок, которые помогают защититься от пыли и газов при катании на мотоцикле или велосипеде.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.