РИАМО - 22 апр. Правильно «разрядиться» во время самоизоляции можно и в домашних условиях, выполняя упражнения с гантелями, приседая или отжимаясь, сообщил боец MMA, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

«Лично меня спорт отвлекает и разряжает. Я считаю, что лучше в тренировках находить отдушину, чем выходить на улицу и находить себе на одно место приключения», – сказал Семенов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что, имея в домашнем арсенале килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно себя очень хорошо нагрузить. Правильные нагрузки позволят прокачать большую часть необходимых мышц. Также на пользу пойдут упражнения из боксерской группы.

Если не хватает атмосферы соревнований, то можно состязаться со своими друзьями. Чемпион посоветовал в условиях карантина отжиматься или приседать на спор. Важно не забывать, что во время самоизоляции это нужно делать по видеосвязи.

В регионах России, в том числе в Подмосковье и столице, действует режим обязательной самоизоляции. Выходить на улицу можно только по крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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