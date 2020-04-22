РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Житель Балашихи пожаловался на брошенный автомобиль на улице Шестая в микрорайоне Ольгино, оставившему автотранспорт нарушителю указано переместить его на стоянку или в гараж, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портале жалобу на брошенный автомобиль на улице Шестая. Он отметил, что машина стоит в районе дома №3 на газоне возле леса, и попросил принять меры по ее эвакуации. Администрация городского округа рассмотрела обращение.

«Представителями администрации Балашихи проведена выездная проверка по указанному адресу. На автомобиль размещена информационная табличка для владельца с требованием переместить его в места, предназначенные для его хранения (стоянка, гараж, итд.). Фото прилагается», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что указанное транспортное средство не является брошенным, так как установлен владелец, которому рекомендовано самостоятельно переместить автомобиль в места, предназначенные для его хранения.

Администрация муниципалитета организует работы по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств в соответствии с «Положением о порядке выявления и перемещения бесхозяйного и брошенного транспорта на территории городского округа Балашиха», утвержденным решением городского совета депутатов от 22.03.2011 №29/222.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.