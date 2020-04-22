РИАМО - 22 апр. В московской области хозяйственные магазины могут продолжать работать, если их ассортимент состоит преимущественно из товаров первой необходимости, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В регионе введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. В Подмосковье временно закрыты непродовольственные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и так далее. Продолжают работать продуктовые магазины, торговые точки с товарами первой необходимости и товарами для животных, аптеки и другие.

«Если у вас выкладка зала и наличие товаров из разрешенного списка преобладает, то к вам меры (контролирующих органов - ред.) применяться не будут. Это очень сложный вопрос, его часто задают», - сказала Егорова.

Она отметила, что ассортимент должен состоять в первую очередь из товаров первой необходимости.

«Мы просим соблюдать все меры предосторожности, не допускать скопления людей, выполнять рекомендации главного санитарного врача по дезинфекции поверхности», - заключила Егорова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.