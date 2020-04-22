РИАМО – 22 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые сроки голосования по поправкам к Конституции РФ определят по мере развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Nation News.

При этом он уточнил, что у властей есть определенные идеи, когда голосование можно будет воплотить в жизнь.

«Эпидемиологическую ситуацию в стране будет необходимо проанализировать в начале мая, после чего уже можно будет говорить о каких-то серьезных решениях», - сказал представитель Кремля.

Голосование за поправки в Конституцию России должно было состояться в среду.

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22 АПРЕЛЯ

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