РИАМО - 22 апр. Представители администрации и УМВД России по городскому округу Воскресенск провели мониторинг строительных рынков и обследовали торговые комплексы на предмет нарушений при введенном режиме повышенной готовности в регионе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Были обследованы стройрынки, торговые комплексы «Белоозерский», «Апельсин», садовый центр «Добро».

«Как показали результаты, предприниматели и бизнесмены в Воскресенске понимают всю серьезность ситуации и не рискуют здоровьем жителей. Нарушений постановления губернатора (№108-ПГ от 12 марта – ред.) выявлено не было», - говорится в сообщении.

В рамках ежедневного мониторинга в городском округе контролируются топовые позиции продовольственных товаров и исполнения санитарно-эпидемиологических требований с использованием мобильного приложения «Магазины МО» с загрузкой подтверждающих фотоматериалов в 92 сетевых магазинах. Получаемая информация показывает, что дефицита продовольственных товаров не наблюдается, покупательский ажиотаж спал.

В Московской области ввели режим самоизоляции для всех жителей. Непродовольственные магазины, кафе, спортклубы, парикмахерские временно не работают.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.