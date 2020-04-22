РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Юные жители Люберец от 3 до 16 лет могут принять участие в конкурсе рисунка «Встречи в Эрмитаже. Непобедимые герои Эллады», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Организатором конкурса выступает Государственный Эрмитаж.

«Ребятам предлагается выполнить художественную работу, посвященную шедеврам античной коллекции музея. Можно воспользоваться любыми красками, карандашами или пастелью. А вот размер рисунка должен быть обязательно А3. Фотографии работ нужно отправить на почту: dniklassiky2020@yandex.ru до 7 мая», - говорится в сообщении.

Лучшие рисунки будут представлены на виртуальной выставке на сайте Эрмитажа и в его социальных сетях. Дипломы и книги по истории античного искусства победители конкурса получат после того, как музей возобновит прием посетителей.