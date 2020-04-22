РИАМО - 22 апр. Днем в среду в Москве и городах Подмосковья наблюдается высокий уровень самоизоляции жителей, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов в Москве индекс самоизоляции составил 3,2 балла. Более высокие показатели демонстрируют такие населенные пункты Московской области, как Лобня, микрорайон Железнодорожный Балашихи - 3,6 балла; Королев - 3,5 балла; Красногорск, Долгопрудный, Ивантеевка, Лыткарино, остальная территория Балашихи - 3,4 балла.

Индекс самоизоляции измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс - тем лучше. Высокий индекс означает, что на улицах мало людей, и коронавирусу в таких условиях сложнее распространяться. Низкий индекс свидетельствует о том, что жители недобросовестно относятся к требованию находиться дома в период эпидемии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что абсолютное большинство жителей соблюдают самоизоляцию. Власти региона работают над тем, чтобы индекс самоизоляции в Подмосковье превышал три балла.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.