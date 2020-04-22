РИАМО - 22 апр. Решение об ужесточении проверок бизнеса на предмет того, как они соблюдают введенные из-за коронавируса предписания, примут по итогам текущей недели, с жалобами на компании обращаются сами работники и сторонние организации, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова в ходе совещания с предпринимателями региона.

Ранее работники министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области стали проверять работающие предприятия региона на предмет соблюдения санитарных требований в условиях Covid-19. Проверки начинают проводить с проходных, где сотрудникам должны измерять температуру. Также в помещениях предприятий должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

«Мы смотрим на динамику, если динамика распространения коронавирусной инфекции будет увеличиваться, меры будут ужесточаться, и наши контрольные мероприятия будут увеличиваться. Пока на текущей неделе мы рассчитываем на сознательность предпринимателей и работаем только по обращениям, по итогам недели посмотрим и примем решение, переходить ли на поголовные проверки», - сказала Егорова.

Она отметила, что с жалобами на компании обращаются сами работники и сторонние организации. В случаях нарушений предприятиям выписывают штрафы.

«Мы вынуждены констатировать, что к нам очень часто обращаются по разным причинам, например, что предприятия продолжают работать, несмотря на предписания. В таких случаях мы обязаны реагировать», - заключила Егорова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.