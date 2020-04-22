РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 апр. Комбинат общественного питания подмосковного Красногорска обеспечивает дежурные бригады скорой помощи бесплатными горячими обедами, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Наше муниципальное предприятие «Комбинат общественного питания», которое не функционирует сейчас в полном объеме, готовит и передает горячие обеды для дежурных бригад скорой медицинской помощи», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что обеды для 60 сотрудников скорой, работающих в смену, предоставляют бесплатно.

«Мы все понимаем, что на самом переднем крае, в самом пекле, находятся работники сферы здравоохранения – врачи, фельдшеры, санитарки, медсестры, водители скорой помощи, технический персонал больниц. Мы с самого начала эпидемии находимся в очень тесном взаимодействии с областной станцией скорой медицинской помощи, которая расположена в Красногорске», – подчеркнула Хаймурзина.

Она отметила, что часть своих машин администрация муниципалитета также предоставила медикам. Врачи первой городской больницы ездят на них по вызовам.

«На большом автобусе мы возим из филиала в Петрово-Дальнем медицинский персонал, который сейчас работает в инфекционной больнице», – добавила Хаймурзина.

По ее словам, 32 медика – врачи и медсестры, а также главврач инфекционной больницы – временно размещены в гостинице «Зенит». Оплачивать гостиницу муниципалитету помогают предприниматели Красногорска.

«Мы просим наших жителей оставаться на самоизоляции, быть дома, никуда не выходить без жизненной необходимости. От этого сегодня зависят наши жизнь и здоровье. Растет количество подтвержденных случаев коронавируса и количество людей, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. Даже те перепрофилированные инфекционные койки, которых у нас было 70, стало 507, а будет 582, – сейчас работают с полной загрузкой», – заключила Хаймурзина.

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22 АПРЕЛЯ

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