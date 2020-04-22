РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска работал магазин по продаже детских вещей несмотря на запрет деятельности при режиме повышенной готовности, сотрудники администрации округа и полицейские вручили его владельцу уведомление о прекращении работы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале, что на улице Академика Доллежаля, 4, несмотря на запрет работает магазин «Кузнечик», в котором продают вещи для детей. Обращение по вопросу осуществления предпринимательской деятельности по продаже детских товаров рассмотрело управление потребительского рынка администрации округа.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области о введении режима повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области, в ходе совместных выездных мероприятий сотрудниками управления потребительского рынка администрации округа и УМВД России по Подольску 21 апреля предпринимателю магазина детских товаров выдано уведомление о незамедлительном приостановлении работы», - сказал заместитель главы администрации городского округа Алексей Кук.

Свою работу магазин должен был приостановить с 28 марта.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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