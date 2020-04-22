РИАМО - 22 апр. В среду количество поездок на общественном наземном транспорте снизилось на 20 тысяч, по сравнению с прошлой неделей, также на 15 тысяч поездок меньше совершили в столичном метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По сравнению с прошлым годом, число поездок на метро снизилось на 84%, а на наземном транспорте - на 83%. На 56% сократилось число поездок на такси, но, по сравнению с прошлой неделей, число поездок на такси выросло на 5 тысяч.

Число поездок на пригородных электричках снизилось за неделю на 10 тысяч. Количество авто в столице снизилось на 10 тысяч по сравнению с 15 апреля. Дороги в Москве в среду были на 85% свободнее, чем год назад.

С 15 апреля в Москве действует система цифровых пропусков в условиях коронавируса. Наличие пропуска необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. При этом со среды введена автоматическая система контроля пропусков.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 26.