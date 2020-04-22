РИАМО - 22 апр. В Рошале объявлен электронный аукцион по аренде двух нежилых помещений под торговую деятельность, заявки принимают до 9 июня, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Назначение объектов – магазин. Сфера торговли идеально подойдет начинающим предпринимателям, а для жителей даст возможность беспрепятственно пользоваться всеми благами комфортной жизни», - говорится в сообщении.

Первое помещение площадью 74,3 квадратных метра расположено на первом этаже здания по адресу: Рошаль, улица Октябрьской Революции, дом 34, помещение 68. Его начальная цена составляет 154 тысячи рублей.

Второе помещение имеет площадь 59,1 квадратных метра. Оно находится на первом этаже здания по адресу: Рошаль, улица Фридриха Энгельса, дом 45/4, помещение 58А. На торгах цена стартует от 250 тысяч рублей.