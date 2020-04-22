Как провести генеральную уборку: 5 главных правил

Составьте план уборки
В последние недели люди по всей России остаются дома из-за введения режима самоизоляции. Неожиданно появилось время, чтобы сделать то, до чего все никак не доходили руки, например, освежить свой дом. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказали РИАМО, как облегчить генеральную уборку и сделать ее максимально эффективной.
К генеральной уборке, как и к любому большому делу, нужно подходить с умом. Составьте четкий план, которому будете следовать. Разумеется, все зависит от площади квартиры, расположения комнат и множества других факторов, однако есть правила, актуальные при любой уборке. Рекомендуем придерживаться следующей последовательности:
- окна во всей квартире;
- кухня;
- комнаты;
- прихожая;
- ванная и туалет.
Такой подход поможет эффективно провести уборку так, чтобы не испачкать только что прибранные комнаты. Так, если сначала помыть ванную, то негде будет очищать грязные тряпки и швабры, необходимые для уборки следующих комнат.
Используйте время эффективно
Придерживайтесь нескольких простых принципов, которые помогут сэкономить время на уборку. Во-первых, не пытайтесь уложиться в один день. Если вы живете втроем в небольшой двухкомнатной квартире, то, пожалуй, можно справиться и за день, однако большая ошибка – стремиться к этому во что бы то ни стало. Живете один? У вас большая квартира или дом? Никаких проблем – начните в субботу, продолжите в воскресенье. Парадоксально, но разумно распределив задачи на два дня, вы потратите меньше времени, чем пытаясь успеть все за один выходной.
Во-вторых, не стремитесь взяться за все сразу. Хаос и отсутствие плана – впустую потраченные часы и нервы.
В-третьих, двигайтесь от верхних поверхностей к нижним. Очевидно, что пыль и крошки, которые вы смахнули со стола на только что помытый пол, снова испачкают его.
Наконец, работайте двумя руками так, чтобы одна дополняла другую. Особенно это полезно при уборке больших и ровных поверхностей (полки, зеркала): одна рука должна мыть, а вторая насухо протирать. Возможно, получится не сразу, но как только привыкнете, то обязательно оцените экономию времени. Заодно прокачаете оба полушария головного мозга и приобретете навыки амбидекстров.
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Выбрасывайте лишнее
Генеральная уборка – это не только протертая пыль и чистые окна, это, главным образом, ревизия всего, что есть дома. Загляните во все шкафы и ящики, беспристрастно оцените, что вам нужно, а от чего пора избавиться. Если вещи вам уже не нужны, но они в хорошем состоянии, можно сдать их в благотворительные организации, чтобы помочь нуждающимся.
Главная ошибка людей, которые хотят выбросить лишнее, – нерешительность: поверьте, если вы не носили это платье два года, вы больше его не наденете, а протертые джинсы, лежащие «на всякий случай», этого случая будут ждать вечно. Будьте смелее, выбрасывайте ненужное. Обо всем, что полетело в мусорный контейнер во время уборки, вы через два дня уже и не вспомните.
Перестаньте надрываться
Счастливым обладателям загородных домов и автомобилей стоит обратить внимание на мойки высокого давления – они способны справиться с объемами работы, которые не под силу ни одному моющему пылесосу. Мойка высокого давления поможет очистить стены дома, гаража, избавиться от коррозии и плесени, помыть машину, уличную мебель.
Существует большой ассортимент моек, которые варьируются по мощности и целям. Не обязательно приобретать дорогой промышленный вариант, можно остановиться на бюджетной модели – ее будет хватать конкретно для вашего дома. Забудьте про тряпки, ведра, смену воды, перетаскивание стремянок, сотни нагибаний и разгибаний – уборка даже большой площади может быть совсем неутомительной, если доверить ее правильным устройствам.
Выбирайте правильные средства
Уборка будет быстрой и необременительной, если вы заблаговременно позаботьтесь о наличии необходимого минимума средств и инструментов. Они пригодятся не только для нечастых генеральных уборок, но и в повседневном уходе за жильем. Купив нужный набор средств один раз, вы надолго сможете об этом забыть.
Для уборки всех помещений вам понадобятся:
- средства для мытья пола (подбираются, исходя из типа покрытия);
- мешки для мусора;
- перчатки;
- губки, щетки и совок;
- тряпки и салфетки – как ни странно, но даже они могут быть технологичными (например, салфетка из микрофибры не оставляет разводов и справляется с загрязнениями без использования моющих средств);
- швабра – обратите внимание на приборы с отжимом и с распрыскивателем, которые сэкономят время и силы и будут подвластны даже детям, а тряпки из микрофибры для таких устройств отлично впитывают и собирают мелкий мусор.
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Моем окна
Вам потребуется средство для мытья окон и стеклоочиститель, который лучше выбрать с телескопической ручкой. Таким прибором будет удобно мыть высокие окна или окна с неоткрывающимися створками.
Также обратите внимание на средство для отбеливания изделий из пластика. Оно возвращает белизну пожелтевшим оконным рамам и жалюзи.
Кухня
В первую очередь, нужно приобрести чистящее средство для удаления пятен масла, жира и копоти. Оно подойдет для плиты, духовки, гриля. Им же можно воспользоваться для очистки фильтра вытяжки и кухонного фартука из керамической плитки или стекла. Если у вас стеклокерамическая варочная панель, убедитесь, что универсальное средство подходит и для нее. Второе такое же можно приобрести для дачи, особенно если есть мангал, барбекю или коптильня.
Тем, у кого есть посудомоечная машина, понадобится специальный очиститель для нее. Даже если вы регулярно используете соль, не будет лишним запускать профилактическую чистку хотя бы раз в квартал.
Также не забудьте про средства для удаления известкового налета, которые нужны для обработки смесителя и раковины.
Средство для чистки труб тоже не будет лишним. Профилактическую чистку нужно проводить раз в 3-4 месяца.
Жилые комнаты
Если в доме есть дети, животные или вы просто пристрастились к поеданию пиццы на диване, то обратите внимание на два средства, которые крайне необходимы для генеральной уборки в жилых комнатах.
Во-первых, это средство для чистки ковров и мягкой мебели. Очень удобна «сухая химчистка» – пена во флаконе, которая удаляет пятно, оставляя поверхность практически сухой.
Во-вторых, поглотитель запаха. Это незаменимая вещь для обладателей домашних животных или тех, кто живет в квартире-студии. В таких помещениях запахи легко впитываются в текстиль, даже если есть мощная вытяжка. Шторы и покрывала вы можете постирать, а вот обивку дивана придется обрабатывать.
Владельцам кондиционеров не стоит забывать о том, что любую климатическую технику необходимо тщательно и регулярно чистить, ведь она отвечает за воздух, которым мы дышим. Если фильтры можно снять и промыть в проточной воде, то для испарителя потребуется специальный очиститель для кондиционеров. Средство содержит в себе противомикробные и противогрибковые компоненты. Выпускается в форме спрея и не требует специальных навыков для использования.
Ванная комната и туалет
Для уборки санузла понадобятся средства для мытья керамики или акрила в зависимости от типа сантехнических приборов.
Для зеркал можно использовать средства для мытья окон.
Чтобы почистить стеклянные перегородки душевой кабины пригодится средство для удаления известкового налета.
Санузлы – комнаты с повышенной влажностью, риск образования плесени в них высок всегда, поэтому средство для удаления плесени не будет лишним, даже если техническая вентиляция не нарушена.
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