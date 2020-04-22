Как провести генеральную уборку: 5 главных правил

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Придерживайтесь нескольких простых принципов, которые помогут сэкономить время на уборку. Во-первых, не пытайтесь уложиться в один день. Если вы живете втроем в небольшой двухкомнатной квартире, то, пожалуй, можно справиться и за день, однако большая ошибка – стремиться к этому во что бы то ни стало. Живете один? У вас большая квартира или дом? Никаких проблем – начните в субботу, продолжите в воскресенье. Парадоксально, но разумно распределив задачи на два дня, вы потратите меньше времени, чем пытаясь успеть все за один выходной.

Во-вторых, не стремитесь взяться за все сразу. Хаос и отсутствие плана – впустую потраченные часы и нервы.

В-третьих, двигайтесь от верхних поверхностей к нижним. Очевидно, что пыль и крошки, которые вы смахнули со стола на только что помытый пол, снова испачкают его.

Наконец, работайте двумя руками так, чтобы одна дополняла другую. Особенно это полезно при уборке больших и ровных поверхностей (полки, зеркала): одна рука должна мыть, а вторая насухо протирать. Возможно, получится не сразу, но как только привыкнете, то обязательно оцените экономию времени. Заодно прокачаете оба полушария головного мозга и приобретете навыки амбидекстров.

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