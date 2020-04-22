РИАМО - 22 апр. Из-за эпидемии коронавируса около трети пар, которые хотели пожениться в Москве в апреле, перенесли церемонию на более поздние сроки, за три недели месяца в столице заключили около 1,8 тысячи браков, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

«С 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2,5 тысяч заявлений, но около 30% молодоженов предпочли перенести свадьбы на более поздние даты», - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители столицы прислушиваются к рекомендации перенести церемонию и соглашаются пожениться летом или осенью. Оформить заявление о переносе даты регистрации можно не выходя из дома.

«Нужно просто заполнить заявление о переносе даты и отправить на нашу почту. Госпошлину повторно оплачивать не придется. <...> Бланк заявления о переносе даты регистрации брака можно найти на странице управления ЗАГС Москвы на портале mos.ru», - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что особо популярными для регистрации брака являются Красная горка (первое воскресенье после Пасхи - ред.) и первая неделя после Пасхи. Многие пары решили заключить брак в эти даты еще до введения ограничительных мер из-за коронавируса. Считается, что браки, заключенные на Красную горку, будут крепкими и счастливыми.

В первую неделю после Пасхи в Москве запланирована регистрация около 2,5 тысяч браков. В воскресенье, 26 апреля, будут работать дворцы бракосочетания №1 и №3, куда было подано порядка 80 заявлений.

Однако постепенно пары переносят свадьбу и с этих дат. На Красную горку все церемонии запланированы в скромной обстановке без особенных торжеств. Кроме того, на церемониях будут соблюдены все необходимые меры эпидемиологической защиты.

«Молодожены, несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей в это время, выглядят воодушевленно и стараются сделать запоминающимся их день бракосочетания. Некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях, некоторые ведут видеоконференции с близкими и друзьями», - отметил собеседник агентства.

По его словам, некоторые пары приходят в оригинальных масках, которые подходят к платью или костюму.

Собеседник агентства добавил, что изменилось не только количество проводимых бракосочетаний, но и регистрируемых разводов. В 2019 году за первые три недели апреля провели более 2,7 тысячи регистраций расторжения брака, в этом году - на 70% меньше.

Представитель пресс-службы также отметил, что в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты все необходимые меры для защиты от распространения коронавируса. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами.

«Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой», - заключил собеседник агентства.

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