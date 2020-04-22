РИАМО - 22 апр. В подъезде жилого дома на улице Федора Полетаева злоумышленник ранил ножом мужчину, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на первом этаже в подъезде обнаружили 36-летнего пострадавшего, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение с множественными проникающими колото-резаными ранениями груди и живота.

Правоохранители задержали 27-летнего подозреваемого в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело.