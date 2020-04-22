РИАМО - 22 апр. Ранее судимый мужчина напал с ножом на молодого человека на северо-западе столицы, конфликт произошел из-за девушки, сообщается на сайте «МВД медиа».

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Пятницком шоссе. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы вместе с участковыми уполномоченными полиции. Потерпевшему оказали первую доврачебную помощь.

«Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, проживающий в одном подъезде с пострадавшим. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. Нож, найденный в квартире, изъят», – говорится в сообщении.

Установлено, что потерпевший вместе со знакомой возвращались домой. Около подъезда у девушки возник конфликт с соседом по подъезду. Когда молодой человек заступился за свою спутницу, злоумышленник схватил его за куртку, достал складной нож и начал наносить удары.

«Раненый мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователь отдела МВД России по району Митино Москвы возбудил уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемого заключили под стражу.